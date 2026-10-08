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Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara şi-au încheiat parcursul la China Smash 2026, în sferturile de finală ale probei de dublu feminin.

Szocs și Samara au pierdut în fața chinezoaicelor Yidi și Yiyi

Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara au fost eliminate după un meci intens împotriva perechii chineze Wang Yidi/Jiang Yiyi.

Cu dorinţa de a face pasul spre zona medaliilor, tricolorele au luptat pentru fiecare punct şi au încercat să găsească soluţii în faţa adversarelor, într-un duel în care primele două seturi s-au decis la limită, notează Federaţia Română de Tenis de masă.

În ciuda efortului şi a ambiţiei de a continua parcursul la Beijing, tricolorele au cedat cu 0-3 (9-11, 10-12, 7-11), iar prezenţa între cele mai bune opt perechi ale competiţiei reprezintă rezultatul final al participării lor la China Smash 2026.