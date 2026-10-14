GALERIE FOTO Bernadette Szocs și Elizabeta Samara, spectacol la CE din Slovenia! Româncele, în „sferturi”

Bernadette Szocs și Elizabeta Samara, spectacol la CE din Slovenia! Româncele, în „sferturi” Sporturi
SPORT.RO
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Elizabeta Samara şi Bernadette Szocs s-au calificat în sferturile de finală ale Campionatului European Individual Seniori 2026, de la Ljubljana, Slovenia.

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Bernadette SzocsTenis De Masacampionatul europeanElizabeta Samara
Din articol

Bernadette Szocs și Elizabeta Samara, spectacol la CE din Slovenia!

Favoritele 1 au controlat meciul cu Lea Rakovac/Hana Arapovic (Croaţia, 13), printr-un joc solid, schimburi precise şi o bună coordonare la masa de joc, cu cea mai clară diferenţă de scor în setul al treilea.

Cu iniţiativă în atac şi siguranţă în execuţii, Elizabeta Samara şi Bernadette Szocs s-au impus cu 3-0 (11-9, 11-8, 11-6) şi au obţinut calificarea între cele mai bune opt perechi ale competiţiei.

Adversarele din sferturi vor fi reprezentatntele Germaniei, Ying Han/Sabine Winter.

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Perechea Andreea Dragoman/Adina Diaconu (favoritele 4) şi-a încheiat parcursul în optimile de finală, după duelul cu Prithika Pavade/Charlotte Lutz (Franţa, 11).

Româncele au fost aproape de a câştiga un prim set echilibrat, decis la limită în favoarea adversarelor, însă perechea franceză a avut câştig de cauză şi în următoarele două seturi, scor 0-3 (12-14, 5-11, 7-11), scrie News.ro

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