Bernadette Szocs și Elizabeta Samara, spectacol la CE din Slovenia!

Favoritele 1 au controlat meciul cu Lea Rakovac/Hana Arapovic (Croaţia, 13), printr-un joc solid, schimburi precise şi o bună coordonare la masa de joc, cu cea mai clară diferenţă de scor în setul al treilea.

Cu iniţiativă în atac şi siguranţă în execuţii, Elizabeta Samara şi Bernadette Szocs s-au impus cu 3-0 (11-9, 11-8, 11-6) şi au obţinut calificarea între cele mai bune opt perechi ale competiţiei.

Adversarele din sferturi vor fi reprezentatntele Germaniei, Ying Han/Sabine Winter.