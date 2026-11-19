Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara sunt în semifinalele probei de dublu feminin la WTT Star Contender Muscat 2026!

Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara, un nou succes în trei seturi

Perechea tricoloră şi-a asigurat prezenţa în lupta pentru medalii, după o nouă victorie în trei seturi, după cea din optimi.

Favoritele 3 ale competiţiei şi ocupantele locului 10 mondial, Bernadette Szocs şi Elizabeta Samara au trecut de perechea indiană Swastika Ghosh/Manika Batra, în sferturile de finală.

11-5 în primul set!

Româncele au arătat forţa perechii şi au câştigat primul set la 5, apoi au avut sub control situaţiile de joc în următoarele două seturi, pentru victoria cu 3-0 (11-5, 11-8, 11-8).

Bernadette Szocs/Elizabeta Samara- Satsuki Odo/Sakura Yokoi (Japonia, #5 mondial, favoritele #2) este programată astăzi, de la 17:20.

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