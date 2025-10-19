Selecţionata feminină a României a fost învinsă de Germania cu 3-0, duminică, în finala Campionatelor Europene de tenis de masă pe echipe de la Zadar (Croaţia).

Bernadette Szocs a fost învinsă de Annett Kaufmann cu 3-2 (11-4, 10-12, 11-8, 6-11, 11-5), în primul meci, apoi Elizabeta Samara a cedat cu 1-3 (5-11, 8-11, 11-8, 7-11) în duelul cu Sabine Winter, iar Andreea Dragoman a fost întrecută de Nina Mittelham cu 3-1 (14-12, 11-8, 8-11, 11-5).

În 2019, România devenea campioană europeană



România a pierdut pentru a treia oară la rând finala feminină la Europenele pe echipe, după ediţiile din 2023 (Malmo) şi 2021 (Cluj-Napoca), de fiecare dată în faţa Germaniei.

Ultimul titlu al României datează din 2019, de la Nantes, când România învingea în finală Portugalia.

Palmaresul echipei feminine de tenis a României cuprinde 5 titluri europene, 8 medalii de argint şi 3 de bronz.

Duminică, de la ora 18:00, echipa masculină a României va disputa finala cu Franţa, fiind prima dată când tricolorii joacă pentru titlul continental.

