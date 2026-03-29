Bernadette Szocs, prezentă la Cupa Mondială de la Macao: câți sportivi români vor participa

48 de jucătoare şi 48 de jucători vor asigura spectacolul sportiv de la masa de joc, iar România va fi reprezentată de patru componenţi ai loturilor naţionale, alături de antrenorul Andrei Filimon: Bernadette Szocs (#25 mondial), Elizabeta Samara (#41 mondial), Eduard Ionescu (#45 mondial) şi Andreea Dragoman (#50 mondial).

La ediţia din 2025, Bernadette Szocs a avut cel mai lung parcurs dintre românii participanţi şi a jucat în faza optimilor de finală.