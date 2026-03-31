Victorie pentru Bernadette Szocs la prima apariţie la Cupa Mondială Macao 2026, iar tricolora se pregăteşte pentru meciul de calificare din grupă.

Românca (25 mondial) şi Tania Morice (Algeria, 133 mondial) au oferit un meci cu patru seturi, cu doar câteva momente în care sportiva noastră nu s-a aflat în control.

Bernadette Szocs a început în forţă cu 1-0 la seturi, după ce a impus un ritm ridicat, iar loviturile şi-au atins ţinta. Tania Morice a reacţionat în al doilea set şi a egalat, însă tricolora şi-a reglat jocul, iar prin deciziile tactice luate a învins cu 3-1 (11-5, 9-11, 11-5, 11-3).

Pentru componenta lotului naţional al României urmează meciul decisiv de calificare pe tabloul principal, împotriva Brunei Takahashi (Brazilia, 21 mondial), miercuri, de la 16:45.