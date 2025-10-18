În momentul în care și-a anunțat retragerea de la echipa națională, pe 22 septembrie, Alexandru Mitriță a motivat faptul că joacă în China și drumul lung până în Europa, pentru a onora convocările, reprezintă un efort mult prea mare pentru el.

În realitate însă, motivul din spatele deciziei a fost cu totul altul. Și a avut o legătură directă cu marele defect al lui Mitriță, după cum Sport.ro a dezvăluit aici. Iar acest lucru a fost confirmat de selecționerul Mircea Lucescu după meciul România – Austria (1-0).

Mitriță, fără gol de când s-a retras de la națională

Dar și dacă am conveni că Mitriță a fost sincer și a renunțat la națională, pentru a se concentra pe cariera sa la nivel de club, deocamdată, această decizie se dovedește a fi total neinspirată.

Pentru că, după ce n-a mai venit la partidele tricolorilor din luna octombrie, în loc să dea un randament mai bun la Zhejiang Professional, Mitriță a început să aibă un randament mai slab!

Până să se retragă de la echipa națională, Mitriță adunase 8 goluri în campionat pentru formația chineză. De când a renunțat la prima reprezentativă, Mitriță n-a mai înscris în cele două partide în care a fost folosit de Zhejiang Professional. Asta deși a fost integralist, în ambele jocuri.

Astăzi, în meciul Zhejiang Professional - Shandong Taishan (2-2), românul a bifat toate minutele, însă n-a avut nicio realizare concretă. Mitriță a fost notat cu 7 de Flashscore, în condițiile în care cinci dintre coechipierii săi au avut note mai mari.

În campionat, Zhejiang Professional, pentru care Mitriță a renunțat la naționala României, e un etalon al mediocrității: locul 7 din 16 cu 40 de puncte după 27 de meciuri. Lider e Shanghai Port cu 60 de puncte.

