Confruntarea de sâmbătă seară, de la ora 20:30, îi va găsi pe roș-albaștri într-un decor complet schimbat, cu facilități noi atât pentru jucători, cât și pentru presă.



Gazdele au investit serios pentru a aduce stadionul la standarde înalte. Zona vestiarelor a fost complet refăcută, la fel și tunelul de acces spre teren. Imaginile arată spații moderne, curate, dotate cu tot ce este necesar.



O problemă bizară, rezolvată înaintea meciului



Pe lângă modernizarea vestiarelor și crearea unei noi zone pentru presă, oficialii de la Clinceni au rezolvat și o problemă mai veche a gazonului: drenajul. Potrivit informațiilor, scurgerea apei era împiedicată de sticlele de plastic care se strânseseră în sistemul de canalizare. Odată eliminat blocajul, suprafața de joc se prezintă acum în condiții excelente.



Partida se anunță una dezechilibrată pe hârtie. Metaloglobus este singura formație fără victorie în acest sezon, având doar trei puncte, în timp ce FCSB caută să-și îmbunătățească parcursul din deplasare, unde a obținut un singur succes.



Pericolul principal pentru nou-promovată va fi, fără îndoială, Florin Tănase. Atacantul a ajuns la 109 goluri în prima ligă și este cel mai eficient marcator din istoria competiției de la punctul cu var. Partida are și o încărcătură specială pentru antrenorul gazdelor, Mihai Teja, cel care a obținut cea mai mare performanță a carierei, locul 2, chiar pe banca FCSB-ului, în sezonul 2018-2019.

