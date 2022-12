Elevul antrenorului Adrian Rădulescu a uimit lumea nataţiei cu ”dubla de aur” realizată în probele de 100 şi 200 m liber la Mondialul de seniori, Europeanul de juniori, Europeanul de seniori şi Mondialul de juniori.

El este şi deţinătorul recordului mondial la 100 metri liber.

Din 20 iunie până pe 5 septembrie 2022, în mai puţin de trei luni, a cucerit 13 medalii – dintre care 4 de aur la seniori şi 7 la juniori, la patru dintre cele mai importante competiţii de înot din lume – Mondialele de seniori de la Budapesta (iunie), Europenele de juniori de la Otopeni (iulie), Europenele de seniori de la Roma (august), Mondialele de juniori de la Lima (august- septembrie).

Duminică, la Melbourne, el a devenit vicecampion mondial şi la 200 metri liber în bazin scurt.

La 15 septembrie, David Popovici a împlinit 18 ani. News.ro

