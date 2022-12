Elevul lui Adrian Rădulescu a adus unica medalie a delegației României la CM din Australia.

Publicația de specialitate Swimming World Magazine a tratat într-un articol amplu duelul dintre campion, sud-coreeanul Hwang, și românul legitimat la CS Dinamo.

Ineditul cursei derivă din faptul că Popovici s-a aflat pe culoarul șapte, în timp ce sportivul asiatic a pornit de pe culoarul opt.

"În următorii câțiva ani, coreeanul Hwang Sunwoo și românul David Popovici vor oferi sportului mai multe confruntări atrăgătoare.

O avancronică la ceea ce urmează a fost făcută duminică seara la Campionatul Mondial în bazin scurt de la Melbourne, unde Hwang și Popovici au luat medaliile de aur și respectiv de argint la proba de 200 de metri liber", au scris cei de la renumita publicație americană Swimming World Magazine.

David Popovici a câştigat medalia de argint în proba de 200 m liber, duminică, la Campionatele Mondiale de înot în bazin scurt (25 metri) pentru seniori de la Melbourne (Australia).

În finală, David Popovici (18 ani) a fost cronometrat cu timpul de 1:49,79, fiind devansat de sud-coreeanul Sunwoo Hwang, care a stabilit un nou record al competiţiei, 1:39,72/. Podiumul a fost completat de britanicul Tom Dean, 1:40,86. În seriile desfăşurate tot duminică, Popovici a fost cronometrat cu al şaselea timp, 1:42,31.

