Piers Morgan, prietenul lui Ronaldo, pune paie pe foc înainte de finala CM: "Pronostic: Messi va plânge!"

Cu câteva ore înainte de primul fluier de pe Lusail Iconic Stadium, jurnalistul Piers Morgan, un prieten de-ai lui Cristiano Ronaldo, a oferit un pronostic prin care, cel mai probabil, și-a dorit să îl înțepe pe marele rival al portughezului, Lionel Messi.

Piers Morgan anticipează o victorie a Franței și lacrimi pentru Messi, care a anunțat că acesta este ultimul meci din cariera sa la Cupa Mondială.

"Pronostic: Franța va învinge Argentina cu 3-1 și va câștiga Cupa Mondială. Mbappe va reuși o dublă, Griezmann va fi omul meciul, iar Messi va plânge", a scris Piers Morgan, pe Twitter.

PREDICTION: France will beat Argentina 3-1 to win the World Cup. Mbappe will score twice, Griezmann will be MoM and Messi will cry.