David Popovici și sud-coreeanul Sunwoo Hwang (19 ani) au oferit o confruntare încântătoare în finala de la 200 m liber, unde au fost vecini de culoar. Românul a luat startul de pe 7, în timp ce înotiătorul asiatic a pornit din block-startul al optulea. A ieșit o cursă fantastică.

La final, Sunwoo Hwang a făcut o dezvăluire: a luat startul în cursa pentru medalii cu un deget rupt! Chiar și așa, Sunwoo a realizat un nou record al competiției.

„A fost un rezultat foarte bun”, a spus Hwang. „În semifinale, mi-am rupt degetul (n.r.la final, când a atins peretele). Sunt foarte mulțumit de cursa de astăzi. A fost cu adevărat, foarte dureros (n.r.: în timpul zilei), dar nu a fost o problemă în cursa din această seară”, a încheiat Hwang.

????????Sunwoo HWANG makes it two in the 200m freestyle!!!????2021????#FINAMelbourne22

Full Results https://t.co/rwdQpUAV2F pic.twitter.com/ManDZBUOX4