De menționat mai intâi că Liga 1 este a doua divizie valorică, după Liga Națională. CSU ASE, care are în componență doar doi seniori, a câștigat în prima etapă, pe 16 octombrie, la CSO 2 Voluntari, cu 69-62, în echipa ilfoveană evoluând nu mai puțin de cinci baschetbaliști din lotul de Liga Națională (prima divizie valorică).

A urmat apoi primul meci de acasă, pe 22 octombrie, în care CSU ASE s-a impus foarte clar, cu 72-52, în fața CS Politehnicii Iași.

Ant renor de la Maccabi Tel Aviv!

Echipa ASE-ului este antrenată de un tehnician israelian, Adi Israel, fost secund la Maccabi Tel Aviv, și de Alexandru Șerban. Adrian Iacobini, managerul general al clubului, se ocupă de partea organizatorică, iar Radu Cimpoieru este team manager.

Iată componența lotului: Mihnea Ilie (17 ani), Tudor Stoica (17), Fabrizio Neagu (17), Tudor Daniș (17), Robert Spoitoru (17), Dragoș Pârâu (17), Alexandru Rădulescu (18), Fabian Ricman (19), Andi Drume (19), Marc Mitrică (19), Toni Pavel (19) și seniorii Wilhelm Brosser (român, 27) și Jakov Stojanovic (sârb, 30).

„Misiunea noastră principală este să oferim un buffer după terminarea junioratului pentru jucătorii de 18-19 ani până la tinerii de 23 de ani. Aici se pierd foarte mulți. Din cauza sistemului, a școlii – încep facultatea, mulți nu au oportunitatea să meargă să joace la nivelul lor. Un procent foarte mic, de sub 20%, sunt preluați de echipele de ligă națională, dar sunt ținuți pe bancă, doar se antrenează, nu au minute reale în teren ca să poate acumula experiență.

Perioada asta este cea mai importantă pentru a se dezvolta și pentru a căpăta experiență... Asta vrem noi să facem: luăm juniorii, îi băgăm să joace în Liga 1, practic eșalonul secund al seniorilor, unde să poată acumula experiență, iar apoi, într-un an, doi, trei, să poată face parte dintr-o echipă de ligă națională cu minute în teren”, explică antrenorul Alexandru Șerban.

La rândul lui, Adi Israel ne-a povestit cum a fost obținută victoria surprinzătoare cu Voluntari: „Eram puțin debusolați la început, mulți credeau că vom pierde la 10-15 puncte diferență, dar, pe parcurs, ne-am dat seama că nivelul adversarilor nu era uimitor. Ne-am concentrat în momentele potrivite și am avut acțiuni bune, care ne-au ajutat să câștigăm jocul. Dacă eram o agenție de pariuri, aș fi dat celor de la Voluntari credit total înaintea meciului”.

Hagi, Balint, Sabău, căliți la Luceafărul

Și pentru că am făcut comparația cu Luceafărul în debutul acestui articol, să spunem și ce reprezintă această denumire pentru cei mai puțin familiarizați. Luceafărul a fost un club de fotbal înființat in 1978, în care erau selecționați cei mai valoroși juniori din țară. Echipa formată astfel juca in Liga a doua din România, fără drept de promovare, și ea a stat mai întâi la baza marii performanțe din 1981, când naționala noastră de tineret a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial din Australia.

Luceafărul din anii 80 a produs, printre alții, vârfurile generației care ulterior avea să fie numită „de aur”: Hagi, Balint, Iovan, Mateuț, Sabău, Gică Popescu, Belodedici, Andone și Rednic.