Gigi Becali a anunțat după meciul cu UTA Arad faptul că și-a propus să întărească echipa, atât la nivel de jucători, cât și la nivelul băncii tehnice.

Mihăiță Pleșan: ”FCSB l-a avut pe masă pe Mora, dar nu s-a uitat nimeni la el!”

Unul dintre jucătorii despre care Gigi Becali a spus recent că îl apreciază este Carlos Mora, fotbalistul Universității Craiova. Mihăiță Pleșan, agentul care l-a adus pe Mora la formația din Bănie, a dezvăluit că mai întâi jucătorul a fost propus la FCSB, însă Gigi Becali nu a avut ochi pentru jucătorul din Costa Rica.

O situație similară a fost și în cazul lui Raul Florucz, care a ajuns la Unions Saint Gilloise.

”Mora mai are contract doi ani cu Universitatea Craiova. Nu are clauză, dar au fost oferte foarte bune pentru el. Dacă pleca pe bani, era cel mai scump pe poziţia lui. Mai mult de 2,5 milioane de euro.

Este un jucător care a fost şi pe masa Rapidului şi pe masa FCSB-ului la un moment dat. S-au interesat şi cei de la Rapid. Era o sumă de transfer mult mai mare, dar nu a vorbit cu noi şi atunci lucrurile… Craiova s-a mişcat mult mai bine. FCSB l-a avut pe masă, propus de mine, dar nu s-a uitat nimeni la el.

Şi Florucz a fost dat de mine la ei, dar nu s-au uitat la el. I-am propus pe amândoi şi nu am avut niciun feedback din partea lor. Primele discuţii, pentru Florucz, au fost pentru 200.000 acum doi ani, doi ani jumate. A plecat cu 5 milioane în Belgia”, a spus Mihăiță Pleșan, conform Fanatik.

Ce a spus Gigi Becali despre Carlos Mora

”Uite, îl văd pe Mora de la Craiova, îmi place. Eu n-am putut să aduc unul ca el! Cine l-a adus pe Mora?”, spunea recent Gigi Becali,