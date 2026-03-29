Rareş Cojoc şi Andreea Matei au câştigat Grand Slam-ul de la Blackpool, acolo unde ”eleganţa devine legendă, iar performanţa capătă valoare de artă”, anunţă Agenţia Naţională pentru Sport.
“Victorie absolută la Grand Slam-ul WDSF – un triumf care încununează nu doar un sezon extraordinar, ci ani întregi de muncă, sacrificiu şi pasiune.
Dansul lor nu a fost doar tehnică impecabilă, ci emoţie pură, poveste şi conexiune. De la delicateţea valsului lent, la intensitatea tangoului şi explozia de energie din quickstep, fiecare moment a fost o declaraţie de excelenţă.
Blackpool nu este doar o competiţie – este visul suprem. Iar astăzi, acest vis poartă tricolorul României”, precizează ANS.