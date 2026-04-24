Sportivul român Mihăiţă Constantin Tănăsoiu (CS Olimpia Bucureşti) s-a clasat pe locul 11 la total la cat. 88 kg, joi, la Campionatele Europene de haltere de la Batumi (Georgia).

Tănăsoiu, care a evoluat în Grupa B, a încheiat pe locul 12 la smuls, cu 150 kg, după ce a ratat ultima încercare, la 155 kg. La aruncat, Tănăsoiu a ocupat locul 11, cu 186 kg, după ce ratase de două ori la 185 kg. La total, Tănăsoiu s-a clasat pe 11, cu 336 kg.

România, cinci medalii până acum la Europeanul de Haltere din Batumi (Georgia)

România are până acum cinci medalii la Europenele de la Batumi, una de aur, obţinută de Mihaela Cambei (cat. 53 kg) la smuls (cu record european), trei de argint, două prin Mihaela Cambei (cat. 53 kg), la aruncat şi total, una prin Andreea Cotruţa (cat. 63 kg), la smuls, şi una de bronz, prin Tiberiu Donose (cat. 79 kg), la smuls.

Ultimii doi halterofili români care vor intra în competiţie sunt Darius Ştefan Tătaru (cat. 94 kg - Grupa B), vineri, şi Luis Manuel Lauret Rodriguez (cat. 110 kg - Grupa A), sâmbătă. Sportivul de origine cubaneză a obţinut anul trecut două medalii de bronz, la smuls şi total.

România participă cu 15 sportivi la Europenele din Georgia, 7 la feminin şi 8 la masculin. La precedenta ediţie a Campionatelor Europene, desfăşurată anul trecut la Chişinău (Republica Moldova), delegaţia României (formată din 15 sportivi) a câştigat 11 medalii, dintre care patru de aur, trei de argint şi patru de bronz.