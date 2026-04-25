Luis Lauret, ca Mihaela Cambei! Încă o medalie de AUR pentru România și RECORD continental la Campionatele Europene de haltere
Șapte medalii au câștigat tricolorii la competiția de la Batumi.

Sportivul român de origine cubaneză Luis Manuel Lauret Rodriguez (CS Olimpia Bucureşti) a obţinut o medalie de aur şi una de argint la cat. 110 kg, sâmbătă seara, la Campionatele Europene de haltere de la Batumi (Georgia), transmise LIVE de VOYO.

Luis Lauret a cucerit aurul la smuls cu 195 kg, nou record european. 

Halterofilul a încheiat doar pe locul al cincilea la aruncat, cu 219 kg, după ce a ratat ultima încercare, la 223 kg. Lauret a obţinut argintul la total, cu 414 kg, la un singur kilogram de medaliatul cu aur, armeanul Garik Karapetian.

Palmaresul României la CE: 2 medalii de aur, 4 de argint și una de bronz

România a încheiat Europenele de la Batumi cu şapte medalii, două de aur, una obţinută de Mihaela Cambei (cat. 53 kg) la smuls (cu record european), alta de Luis Manuel Lauret Rodriguez (cat. 110 kg) la smuls, patru de argint, dintre care două prin Mihaela Cambei (cat. 53 kg), la aruncat şi total, una prin Andreea Cotruţa (cat. 63 kg), la smuls, una prin Luis Manuel Lauret Rodriguez (cat. 110 kg), la total, şi o medalie de bronz, prin Tiberiu Donose (cat. 79 kg), la smuls.

România a participat cu 15 sportivi la Europenele din Georgia, 7 la feminin şi 8 la masculin. La precedenta ediţie a Campionatelor Europene, desfăşurată anul trecut la Chişinău (Republica Moldova), delegaţia României (formată din 15 sportivi) a câştigat 11 medalii, dintre care patru de aur, trei de argint şi patru de bronz, informează Agerpres.

