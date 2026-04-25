Sportivul român de origine cubaneză Luis Manuel Lauret Rodriguez (CS Olimpia Bucureşti) a obţinut o medalie de aur şi una de argint la cat. 110 kg, sâmbătă seara, la Campionatele Europene de haltere de la Batumi (Georgia), transmise LIVE de VOYO.

Luis Lauret a cucerit aurul la smuls cu 195 kg, nou record european.

Halterofilul a încheiat doar pe locul al cincilea la aruncat, cu 219 kg, după ce a ratat ultima încercare, la 223 kg. Lauret a obţinut argintul la total, cu 414 kg, la un singur kilogram de medaliatul cu aur, armeanul Garik Karapetian.