Ana-Maria Popescu, noi lămuriri despre scandalul cu Ministrul Novak! "Am ridicat tonul ca să îmi înghit lacrimile"

Sportiva care a reușit să câștige argintul la Jocurile Olimpice a vorbit din nou.

Sportiva a fost mulţumită de bugetul mic care este la dispoziţia scrimei şi l-a făcut praf pe ministrului Eduard Novak, care a spus că Ana Maria Popescu nu putea să câştige aurul nici dacă bugetul era cu 5 milioane de lei mai mare. Conferinţa de presă susţinută de sportivă a creat un val de reacţii în lumea sportului şi în lumea politică, iar sportiva a oferit mai multe lămuriri.

"Nu am pregătit acel discurs. Sincer, după 12 ore de zbor nu cred că mai eram în stare să repet cu punct şi virgulă. Am dat frâu liber emoţiilor şi am ridicat tonul ca să îmi înghit lacrimile. La un moment dat simţeam că dacă nu fac asta, o să încep să plâng.



Nu sunt vreo sensibilă de felul meu, dar… Şi ce s-a întâmplat după, toate mesajele de încurajare primite, au fost şi critici. Eu nu am o problemă dacă sunt criticată. Oameni necunoscuţi au mers până la jigniri, dar majoritatea au fost mesaje de susţinere", a spus Ana-Maria Popescu.

"Nu am pregătit nimic dinainte"

"Şi am simţit la fel, că sunt oameni cu multe frustrări şi ca au vrut să spună ceva. Mi se pare trist că sunt mulţi astfel de oameni şi poate că cineva nu îi ascultă. La mine aşa s-a întâmplat, pur şi simplu. Nu am pregătit nimic dinainte. Nu m-am gândit că o să vin şi o să urlu. Aşa s-a întâmplat, pur şi simplu. Îmi reproşez tonul din acel discurs. Mesajul rămâne în continuare acelaşi", a mai spus sportiva.

"Nu se aplică doar în sport"

"Nu se aplică doar în sport, eu vorbesc despre sport că trăiesc în fenomen de 20 şi ceva de ani şi ştiu ce se întâmplă. Dar asta nu înseamnă că în alte domenii nu e aşa. Educaţia, sănătatea, totul să fie la superlativ şi să nu ne intereseze de sport, mai ziceam. Eu înţeleg că sunt probleme peste tot, dar eu am vorbit de sport pentru că acolo mă pricep. Nu vreau ca acei copii care intră acum în sălile de sport să treacă prin aceleaşi etape.

Eu nu pot să uit acel costum îngălbenit, adidaşii purtaţi de colegii mai mari, până şi şosetele le împrumutam. Pentru că nu aveam. Şi tin minte că atunci când câştigam întrebam antrenorul când o să primesc şi eu un costum alb. A fost primul meu vis. Să am un costum de scrimă. Şi s-a întâmplat până la urmă, dar a trebuit să trec prin acele lucruri până acolo", a spus Ana Maria Popescu, pentru playsport.