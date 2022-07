Popovici, debutant la Mondialele de seniori în bazin olimpic, a adus primele două titluri mondiale pentru înotul masculin românesc şi a stabilit noi recorduri mondiale de juniori în ambele probe.

Ana Maria Popescu, fosta mare spadasină a României, l-a felicitat pe David și a spus că acesta merita poate chiar mai mulți bani pentru performanța sa, însă consideră că Gurvernul a comis o eroare strategică, deoarece a creat un precedent.

„Ce a făcut David nu mai are sens să discutăm. Au curs râuri de cerneală, e minunat. Suma putea să fie și dublă, putea să mai aibă și un zero în plus, nu contează. Ideea e că s-a creat un precedent.

Dacă s-ar fi comunicat înainte că această premiere este pentru cele două titluri și că David prin performanțele sale a reușit să bată un record vechi de 50 de ani (n.r. - a câștigat aurul atât la 100, cât și la 200 de metri), atunci restrângeai aria.

Sunt foarte curioasă acum ce s-ar întâmpla dacă la un alt sport un sportiv va veni iar cu două medalii de aur, pentru că acum încep competițiile de obiectiv la sporturile olimpice, Campionate Europene, Campionate Mondiale.

Ce mi-aș fi dorit tare mult pe lângă această sumă, să vină cineva să spună «OK, ăștia sunt banii pentru David, dar venim și suplimentăm pentru Federația Română de Natație și Pentatlon pentru un proiect». Abia atunci făceai ceva pentru sport”, a spus Ana Maria Popescu la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Popovici este al doilea înotător din toate timpurile care reuşeşte să câştige aur în probele 100 şi 200 m liber la aceeaşi ediţie a Campionatelor Mondiale, după americanul Jim Montgomery, care a reuşit acest lucru în 1973, la Belgrad.