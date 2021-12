An trist pentru sportul românesc. 10 sportivi de valoare s-au retras din activitate 

Ana Maria Brânză, Horia Tecău, Marian Drăgulescu, Larisa Iordache sau Alin Moldoveanu sunt câțiva dintre cei care au decis ca 2021 să fie ultimul an în care vor fi sportivi profesioniști. Trecuți de prima tinerețe, cu activitatea îngreunată de pandemia de coronavirus, de accidentări sau de lipsa condițiilor din România, acești mari sportivi vor fi o pierdere pentru fenomenul sportiv național. Medaliați olimpici, campioni mondiali, câștigători ai unor concursuri importante sau, pur și simplu, sportivi de înaltă valoare și profesionalism, ei vor fi regretați de iubitorii de sport din România, lăsând un vid care va fi greu de umplut de generațiile următoare.

Ana Maria Brânză-Popescu (37 ani)

Una dintre cele mai bune spadasine din istoria României s-a retras în luna decembrie, după ce adusese medalia de argint la Tokya. Ea are un palmares impresionant, cu medalii la Jocurile Olimpice (1 aur, două argint), Campionatele Mondiale (2 aur, 2 argint, 3 bronz), Campionatele Europene (7 aur, 4 argint, 2 bronz) și Cupa Mondială (13 aur, 10 argint, 10 bronz). De asemenea, în 2021, ea a fost desemnată pentru a cincea oară cea mai bună spadasină a lumii. După discursul manifest pe care l-a rostit la venirea în ţară de la Jocurile Olimpice din acest an, mulți o văd ca o soluție pentru postul de ministru al Sportului, în viitor. În prezent, ea participă la acțiuni publice de popularizare a sportului care a consacrat-o.

Horia Tecău (36 ani)

Cel mai bun tenismen în proba de dublu din istoria țării noastre s-a retras și el în acest an. Tecău a fost numărul 2 în clasamentul ATP de dublu, în noiembrie 2015, iar în palmaresul său se găsesc trofeele la dublu masculin de la Wimbledon (2015), US Open (2017) și Tour Finals (2015), dar și finale la Wimbledon (2010, 2011, 2012) și semifinalele de la Australian Open (2012, 2015) și French Open (2015) sau câștigarea probei de dublu mixt la Australian Open (2012), unde a mai jucat două finale (2014, 2016). El a mai câștigat turneele Masters 1000 de la Cincinnati (2016) și Madrid (2016, 2019), a adus României o medalie de argint la JO 2016, unde a făcut pereche cu Florin Mergea, a strâns câștiguri de aproape 6 milioane de dolari din tenis și a reprezentat timp de 18 ani țara noastră în Cupa Davis.

Marian Drăgulescu (41 ani)

Cel mai titrat gimnast român al tuturor timpurilor, "Marocanul" s-a retras în această toamnă, după Mondialele de Gimnastică de la Kitakyushu. În lunga sa carieră, el a strâns medalii olimpice (1 argint, 2 bronz), mondiale (8 aur, 2 argint) și europene (10 aur, 6 argint, 2 bronz), fiind un specialist al săriturilor, având și un exercițiu care îi poartă numele. El pregătește acum o grupă de juniori din cadrul CSA Steaua, dar are și oferte de la faimosul Cirque de Soleil sau să participe la emisiuni tv.

Cosmin Moți (37 ani)

Fotbalistul s-a retras din activitate, în iulie 2021, după ce a cucerit al nouălea titlul de campion la Bulgariei cu Ludogoreț Razgrad. Fundașul central născut la Reșița, a mai evoluat la FCU Craiova (200-2005), Dinamo (2005-2008, 2009-2012) și Siena (2008), fiind cumpărat de Ludogoreț, în 2012, pentru 400.000 de euro. Moți a fost om de bază al lui Dinamo în echipa care câștiga ultimul titlu în Liga 1, în 2007, iar pentru echipa națională are 15 selecții, fiind în loturile pentru Euro 2008 și Euro 2016, fără însă să fie folosit. El a fost numit director tehnic al echipei din Razgrad, unde are o peluza denumită după el, după ce a apărat două penalty-uri în meciul cu FCSB, din 2014, și a ajutat echipa să se califice în grupele Champions League.

Victor Mihalachi (32 ani)

Născut la Mirnoe, în Republica Moldova, Mihalachi a concurat pentru România, fiind unul dintre cei mai valoroși canoiști din ultimii 20 de ani. În palmaresul său se găsesc medalii la Campionatele Mondiale (4 aur, 2 argint, 1 bronz), Campionatele Europene (4 aur, 6 argint, 5 bronz) și Jocurile Europene (1 aur). La Tokyo, el a termina pe locul cinci finala C-1 1.000m și tot pe cinci la C-2 1.000m.

Larisa Iordache (25 ani)

Gimnasta din București are în palmares medalii olimpice (1 argint), mondiale (2 argint, 2 bronz), europene (7 aur, 7 argint, 2 bronz) și universitare (2 aur, 1 bronz). Ea s-a retras în acest an, după ce a suferit a șapte operație la gleznă, problemă medicală care a forțat-o să renunțe la finala de la bârnă, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Gimnasta și-a depus la Ministerul Sportului actele în vederea obținerii rentei viagere și a anunțat conducerea clubului Dinamo că nu va mai continua ca sportivă, după ce va termina perioada de recuperare. Absolventă a Universitatii Naționale de Educație Fizică și Sport, ea va activa ca antrenoare, la clubul din Ștefan cel Mare, alături de antrenorii Lăcrămioara și Cristi Moldovan.

Andreea Chițu (33 ani)

Judoka legitimată la CSA Steaua a fost campioană europeană (2012, 2015), vicecampioană continentală (2020) și vicecampioană mondială (2014, 2015) și a ocupat un loc șapte la JO 2016. Multipla medaliată a suferit o ruptură de ligamente, în mai 2017, care i-a afectat performanța, în anii următori, pe tatami. Eliminată la JO 2020 încă din faza optimilor de finală, ea pare să se reprofilat spre fitness și antrenorat.

Alin Moldoveanu (38 ani)

Focșăneanul legitimat la CS Dinamo a oferit una dintre cele mai mari surprize din istoria sportului românesc, cucerind una dintre cele două medalii de aur ale României la JO de la Londra, în 2012, în proba de pușcă aer comprimat, pe distanța de 10 metri. El a mai obținut locul patru la JO 2008, iar în palmaresul său se mai găsesc cinci medalii de argint și două de aur la cupe mondiale, titlul de vicecampion la Campionatul Mondial (2006) și o medalie de bronz la Campionatul European (2004). De asemenea, el a luat două medalii de aur la Campionatele Mondiale ale Poliției. Cel mai probabil, va rămâne antrenor în cadrul clubului Dinamo sau instructor pentru trăgătorii de elită din cadrul MAI.

Cosmin Pascari (23 ani)

Component al echipajului de patru rame, care la JO de la Tokyo a obținut medalia de argint, Pascari a decis să se retragă din lumea sportului de mare performanță și să părăsească, cel puțin temporar, cantonamentul lotului național de la Snagov. Pe lângă medalia olimpică, suceveanul mai are un loc doi la Campionatele Mondiale (2019) și un aur (2018) și un argint (2021) la Campionatele Europene. Decizia canotorului a suprins pe mulți, mai ales că se afla la apogeul formei sportive. El este legitimat la CS Dinamo, din 2018, și poate rămâne în structura MAI.

Eduard Novak (45 ani)

Actualul ministru al Sportului din partea UDMR, Novak s-a retras în acest an, după ce a înregistrat a cincea participare la Jocurile Paralimpice și a cucerit medalia de argint în proba de urmărire individuală 4.000 m. El a mai concurat la contratimp 1.000 de metri (locul 11), contratimp pe şosea (locul 8) şi la ciclism pe şosea, probă pe care nu a reuşit să o ducă la capăt. În palmaresul său se găsesc şapte medalii la campionatele naționale de ciclism, 23 de medalii (5 de aur, 13 de argint şi 5 de bronz) la Campionatele Mondiale de Paraciclism, plus patru medalii paralimpice (1 aur, 3 argint). Politicianul deține echipa profesionistă de ciclism Team Novak, din 2018, și are afaceri în mai multe domenii.