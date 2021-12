Larisa Iordache s-a retras din gimnastică, șefa FRG a reacționat 

Cea mai valoroasă exponentă din gimanstica românească actuală a luat decizia după un an greu, în care pregătirea i-a fost dată peste cap de accidentări. A avut un 2020 excelent, s-a calificat la JO de la Tokyo, însă s-a retras la competiția din Japonia, înaintea finalei de la bârnă, din cauza durerilor la gleznă.

Carmencita Constantin, șefa Federației Române de Gimnastică, lasă de înțeles că nu se aștepta ca sportiva de la CS Dinamo să se retragă.

Reacția FRG după retragerea Larisei Iordache

"Nu aş putea spune că era de aşteptat ca Larisa Iordache să se retragă, dar dacă punem în balanţă toată această suită de accidentări cu care s-a confruntat... atunci ne dăm seama că până şi pentru un om normal este greu să treacă prin momentele prin care a trecut ea.

Iar Larisa este un om pe umerii căreia a fost o ţintă olimpică pe care aşteptat-o o ţară întreagă. Deci nu vorbim de federaţie, de antrenori, vorbim de toată lumea care s-a uitat şi a urmărit-o cu sufletul la gură la Tokyo. Sunt două pierderi greu de înlocuit pentru gimnastica românească. Marian şi Larisa sunt doi sportivi cu palmares pentru a căror înlocuire avem mult de muncit", a afirmat șefa FRG, pentru Agerpres.

”Cazi, dar te ridici! Azi este nimeni, însă mâine este campionul lumii. Totul este o alegere, o alegere de a fi cel mai bun pentru tine și în sufletul tău. Asta am învățat în cei 20 de ani pe care i-am petrecut în sala de gimnastică.

Azi închei acest capitol frumos din viața mea. Mă simt împăcată și mulțumită cu alegerea pe care am făcut-o. Este timpul pentru o viață normală și un pic mai liniștită. Am pus cipicii de o parte, costumul în dulap și tot ce am trăit până acum într-un sertar micuț acolo în inima și mintea mea.

Aș vrea să spun multe, însă nu îmi pot găsi cuvintele pentru o singură postare. Vreau să știți că vă apreciez pe voi, cei ce mă urmăriți cu drag, îmi scrieți și îmi transmiteți gânduri pozitive. Și vreau să mulțumesc persoanelor ce chiar mi-au dorit binele măcar odată în acești 20 de ani de când am început gimnastica!”, au fost cuvintele Larisei Iordache, pe contul său de Facebook.