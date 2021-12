Ana-Maria Brânză Popescu s-a retras din activitate. "Totul doare prea tare. E greu!"

Ana-Maria Brănză Popescu a decis să se retragă din activitatea competițională, la finalul Grand-Prix-ul Internațional de la Dubai.

După 20 de ani de carieră impresionantă, sportiva de la CSA Steaua a făcut anunțul pe canalul său de You Tube și a lăsat să se înțeleagă că va continua, cândva, în antrenorat.

Sport al inteligenței și al intuiției, scrima, un adevărat șah pe pistă, a fost slujită cu toată dragostea de bucureșteanca în vârstă de 37 de ani.

"Peste 20 de ani petrecuți în sala de scrimă, nu simt să merg mai departe, asta a fost tot. A venit acest moment, nu mai am motivație să merg mai departe.

E greu, mama a avut dreptate când mama mi-a zis după ce m-am întors de la primul concurs și am terminat penultima că dacă întorc clasamentul sunt a doua.

Sper ca de acum încolo să scriem povești frumoase pentru sportul românesc. Sper să rămâneți în continuare alături de mine", a spus Ana Maria, într-un mesaj impresionant, pe YouTube.

Sportiva de la CSA Steaua a cucerit trei medalii la Jocurile Olimpice: aur cu echipa la Rio 2016, argint la individual la JO din 2008 și argint la individual la Tokyo 2020.

5 ediții ale Jocurilor Olimpice a bifat Ana Maria Brânză Popescu

Tripla medaliată la JO a fost declarata cea mai buna spadasina din lume in sezoanele 2007–2008, 2008–2009 si 2012–2013, egaland recordul detinut de frantuzoaica Laura Flessel-Colovic, campioana olimpica la spada in 1996, la Atlanta, aceeasi editie a JO in care titlul olimpic la floreta a fost cucerit de Laura Badea.

