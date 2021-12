Reacția lui Marian Drăgulescu după retragerea Larisei Iordache 

De opt ori campion mondial, Marian Drăgulescu (41 de ani) s-a retras și el în 2021. A participat la JO de la Tokyo, dar nu a reușit să se califice în finala de la sărituri.

Bucureșteanul de la CSA Steaua, coleg de lot și prieten cu Larisa Iordache, a comentat retragerea sportivei din gimanstică după o carieră prodigioasă, marcată de nenumărate accidentări.

"Din păcate, Larisa se retrage din cauza accidentărilor. Eu o înţeleg, atunci când nu îţi poţi atinge obiectivele este foarte greu. E frustrant atunci când ştii că ai potenţial dar nu poţi din cauza accidentărilor sau durerilor. Pentru mine şi Ana-Maria Brânză vârsta tot bătea la uşă", a declarat azi Drăgulescu.

Larisa Iordache a anunțat pe Instagram că se retrage. ”Am luat decizia de a părăsi acest vis frumos al meu, gimnastica! Mă voi retrage, de data aceasta, cu sufletul împăcat. Nu voi mai avea niciun gând de a mă supune la încercări, din punct de vedere psihic. Din păcate, mă retrag, din păcate pentru acei oameni care mă întreabă când revin în sala de antrenamente, dar din fericire pentru mine.

Voiam doar pur și simplu să mă întrebe (n.r.- cei din FRG) cum mă simt, dacă sunt bine psihic, dacă sunt bine fizic. Nu am primit niciun telefon personal de la Federația de Gimnastică. În mică parte, decizia se datorează și acestui lucru, pentru că am avut așteptări eu, în primul rând. Așteptări de a nu fi luată ca un copil de 16 ani, pentru că eu am 25. Așteptam ca oamenii să vorbească de la om la om cu mine. Așteptam pur și simplu să mă întrebe cum mă simt, dacă sunt bine psihic, dacă sunt bine fizic.

Au fost trei motive pentru care care am fost suspectată că m-am retras din finala de la Tokyo: că mi-a fost frică de concurs, că mi-era frică să nu iau medalie și că nici nu am vrut. Acum și-au dat seama că eram accidentată”, a spus Larisa Iordache, în cadrul unui fragment dintr-un podcast postat pe contul său de Instagram.