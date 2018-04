Ziua in care Messi l-a facut uitat pana si pe Ronaldinho! Recordul stabilit aseara, dupa 3-1 cu Leganes. Leo Messi l-a egalat si pe Salah in topul golgheterilor

Barcelona continua cursa solitara catre titlul din La Liga. Catalanii au batut-o cu 3-1 pe Leganes si au ajuns la 79 de puncte in clasament, dupa 31 de etape. Atletico are 67 de puncte si un meci mai putin, pe care il va disputa astazi impotriva lui Real Madrid.

Messi a marcat un hat trick in victoria Barcelonei de aseara si a ajuns la 29 de goluri in acest sezon, egalandu-l pe Mohamed Salah, de la Liverpool, in topul pentru Gheata de Aur.

Argentinianul Barcelonei a deschis scorul dintr-o lovitura libera executata magistral, atingand astfel un nou record.

Messi a devenit primul jucator de la Ronaldinho incoace (2006/07) care inscrie sase goluri din lovitura libera intr-un singur sezon.

