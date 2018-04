"Sa va zic unde am invatat fotbal". Reactia lui Nistor dupa ce a dat 3 pase de gol si mesajul pentru cei care nu mai cred in Dinamo: "La anul va fi altceva"

Dinamo a invins-o cu 3-1 pe Concordia Chiajna si e prima in Play Out, dupa patru etape disputate. "Cainii" au 4 puncte peste Botosani.

Dan Nistor a dat trei pase decisive in Dinamo 3-1 Chiajna. Hanca, Nemec si Mahlangu au inscris dupa assisturile mijlocasului.

"Ma bucur ca am reusit sa-mi ajut echipa. Sper sa jucam tot asa de acum incolo. Eu am tot spus ca ce s-a intamplat in meciul cu Juventus Bucuresti a fost o intamplare. Ne gandim doar la prezent si la viitor si speram ca ceea ce s-a intamplat anul acesta sa nu se mai repete.

Bratu mi-a dat mai multa libertate de exprimare si ma bucur foarte mult ca am contribuit la victoria echipei mele. Am invatat in curtea scolii si pe maidan cum sa dau pase, alaturi de colegii mei, ca la tara!

Multa lume ne canta prohodul, dar o sa vedeti ca situatia in care suntem acum nu se va mai repeta si la anul", a spus Dan Nistor dupa Dinamo 3-1 Concordia Chiajna.