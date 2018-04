Sumudica, devastat dupa ce a luat 9 goluri in ultimele doua partide: "Jucatorii sa vorbeasca pe teren, nu eu pe la conferinte"

Kayserispor a pierdut cu 0-4 meciul cu Trabzonspor.

Kayserispor, echipa lui Marius Sumudica, a pierdut cu 0-4 meciul cu Trabzonspor, etapa a 28-a a campionatului Turciei. In urma cu doar cateva zile, Kayseri a pierdut si cu Fener, scor 0-5!

In urma acestui rezultat, formatia lui Sumudica a picat pe 7 in campionat si are sanse tot mai mici la cupele europene.

"E jenant sa luam noua goluri in mai putin de o saptamana. Dar cred ca am facut o prima repriza buna, pana la primul gol primit nu ne-am miscat rau. Apoi, am cazut, a trebuit sa schimb si sistemul. Am luat trei goluri in mai putin de 15 minute, parca eram la antrenament. Ce puteam sa fac? Eu am pregatit bine meciul, ati vazut ce am jucat in prima repriza, nu? Am fost oare un profesor asa rau la pauza? Nu stiu ce s-a intamplat, nu vreau sa dau nume. Nu vorbesc niciodata de rau de jucatori, cu ei am urcat atat de sus in clasament. Dar trecem printr-o perioada mai grea, iar ei ar trebui sa vorbeasca pe teren. Nu eu, la conferinte", a spus Sumudica.