"Cel mai bun meci din Play Out! Vom arata si mai bine". Mesajul lui Bratu pentru un titular care l-a dezamagit: "Trebuie sa se lupte el cu el"

Dinamo 3-1 Chiajna. Echipa lui Bratu e prima in Play Out, la 4 puncte de Botosani. Hanca, Nemec si Mahlangu au adus victoria impotriva Concordiei.

Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

"E meciul din Play Out in care am aratat cel mai bine si asta ma multumeste si le da baietilor incredere. Cu siguranta in urmatoarele saptamani echipa va arata mai mult, pentru ca echipa are potential.

Vedem un Dinamo care are pofta de a juca si de a inscrie, iar oamenii asta asteapta.

Si eu ma intreb ce se intampla cu Palic, pentru ca Dinamo si-a pus sperante mari in el. El trebuie sa se lupte mai mult cu el pentru a reveni la nivelul echipei.



Nu am avut nicio discutie cu Torje, cred ca semnalul pe care i l-am dat a fost inteles. El a intrat bine astazi, a intrat cu pofta. I-a lipsit golul, dar cu siguranta va veni, pentru ca Torje are calitate si potential", a spus Florin Bratu dupa Dinamo 3-1 Chiajna.