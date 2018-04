Dinamo - Concordia, ora 20:45! Se anunta spectacol total: echipa de start trimisa in teren de Bratu!

Dinamo - Concordia, ora 20:45.

Florin Bratu l-a inclus pe Gabi Torje in lot, insa l-a lasat pe banca de rezerve pentru acest meci. In schimb, Nemec revine in primul "unsprezece" al echipei din Stefan cel Mare. Dinamo a castigat pana acum doua meciuri in play-out, 3-0 cu Gaz Metan si 1-0 cu Botosani, dar a pierdut surprinzator cu Juventus, scor 1-2.

Confruntarile din sezonul regulat dintre Dinamo si Concordia au fost extrem de spectaculoase. In tur, Concordia a castigat in deplasare cu 3-2, insa a pierdut pe teren propriu, scor 3-4.

Concordia nu a castigat niciun meci in play-out.

Echipele de start:



Dinamo: Penedo - Olteanu, Katsikas, Maric, Corbu - Nistor, Monroy, Mahlangu - Pesic, Nemec, Hanca

Rezerve: Mutiu, Popescu, Popa, Torje, Dudea, Grigore, Moldoveanu



Concordia: Vitkauskas - Patache, Albu, Marc, Panait - Prepelita, Bucsa - Batin, Deaconu, Bumba - Bud

Rezerve: Caparco, Bawab, Babic, Barboianu, Nivaldo, Yamissi, Pena