Alarma la CFR, dupa anuntul lui Mihai Stoica: "Petrescu pleaca in China". Conducatorii au discutat cu SuperDan! Ce le-a transmis antrenorul

Dan Petrescu aduce oua si cozonac la stadion! Vrea sa-i cinsteasca pe jucatori in ziua de Paste, daca bat Astra si revin pe primul loc.

In saptamana in care Mihai Stoica, directorul sportiv al stelistilor, a anuntat ca Petrescu va pleca in China, conducatorii din Gruia au dat alarma. Acestia au vrut sa se asigure ca antrenorul nu-i va parasi la vara.

Petrescu i-a asigurat pe acestia ca va sta la CFR cel putin pana in 2020!

"Cu siguranta ramane! Am ajuns la un acord cu Dan Petrescu de a mai continua un an fata de ce avea", a spus Bogdan Mara.

CFR joaca in ziua de Paste, iar Petrescu vrea sa-i dea jos pe stelisti de pe primul loc.



"De Paste, CFR va fi pe primul loc, cu siguranta", a mai spus Mara.