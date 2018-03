Ziua in care Messi a devenit extraterestru! Argentinianul a vorbit in premiera despre asta: "N-am ezitat nicio clipa atunci cand m-a intrebat"

Leo Messi a vorbit intr-un interviu acordat America TV. El a povestit cum a decurs ziua in care a hotarat ca viata sa va gravita in jurul Barcelonei.

Messi era doar un copil atunci cand a decis sa isi continue viata la Barcelona. El a fost pus sa aleaga daca vrea sa ramana in Catalunya sau sa revina in America de Sud.

Starul argentinian a povestit intr-un interviu ca a fost pus sa aleaga atunci cand era doar un copil. El nu a ezitat niciun moment si i-a spus tatalui sau, Jorge, ca vrea sa ramana in Spania.



"Fratii mei mai mari voiau sa revina in Argentina si au plecat impreuna cu mama mea. Sora mea i-a insotit si ea. Eu am ramas cu tatal meu la Barcelona, iar intr-o zi m-a intrebat: "Ce vrei sa faci? Decizia iti apartine in totalitate!". I-am zis fara ezitare ca vreau sa raman, pentru ca am vazut oportunitatea care mi se oferise", a povestit el.

Messi a debutat la Barcelona la 17 ani, 3 luni si 22 de zile, iar de atunci a inceput sa scrie istorie pentru clubul blaugrana.