Se inmultesc problemele pentru Lupescu! Un alt candidat la sefia FRF anunta ca il da in judecata: "Daca mi se respinge candidatura, e din cauza lui Lupescu si a lui Sandu"

Adrian Teodorescu, fost jucator la FC Brasov si Inter Sibiu, intentioneaza sa candideze la presedintia FRF. In urma cu 10 ani, el a fost declarat persoana non-grata si spune ca vrea sa-i actioneze in judecata pe Lupescu si Mircea Sandu.

Adrian Teodorescu este ultimul candidat inscris in cursa pentru sefia FRF. Fost fotbalist la FC Brasov si Inter Sibiu, acum patron-presedinte la Otelul Larissa, din liga judeteana Prahova, spune ca i-ar putea da in judecata pe Ionut Lupescu si Mircea Sandu.

Teodorescu, in varsta de 50 de ani, care a mai fost in conducerea unor cluburi ca Dunarea Galati, Flacara Moreni, Poiana Campina, CSM Ploiesti si Corona Brasov, a fost declarat in 2008 persoana non-grata, pentru un presupus aranjament. Sanctiunea a fost anulata in 2010, insa acesta spune ca nu-i este clar daca acest "cazier" il va impiedica sa-si depuna candidatura.

"Daca FRF imi respinge candidatura din cauza sanctiunii din 2008, le fac plangere penala lui Sandu si lui Lupescu, pentru ca ei m-au pedepsit. Iar daca Federatia accepta candidatura, asta demonstreaza ca Sandu si Lupescu m-au declarat persoana non-grata abuziv si mi-au ingradit astfel dreptul la munca timp de aproape doi ani", a spus Teodorescu, citat de cotidianul Gazeta Sporturilor.

"Ei m-au sanctionat in mai 2008. Motivul a fost o presupunere de fapt: ca eu as fi sunat un jucator de la Dunarea Galati si i-ar fi transmis sa nu joace corect intr-un meci cu Progresul Bucuresti. M-au declarat persoana non-grata in CEx, la propunerea lui Constantin Anghelache, apoi Adunarea Generala a ratificat sanctiunea. Asta a fost o gresela penala, un abuz din partea celor doi care conduceau Federatia, Sandu si Lupescu.

(...) Nu au tinut cont de nicio regula, m-au executat fiindca se suparasera pe mine. (...) Pana la urma nu a existat un dosar solutionat de vreo instanta sau macar de Comisia de Disciplina, adica sa fi existat dovezi: marturii, flagrant ca sa fie demonstrat ca am incalcat Statutul FRF, conditia pentru a fi sanctionat", a adugat acesta.

Adrian Teodorescu sustine in interviul acordat cotidianului Gazeta Sporturilor ca "Mircea Sandu a vrut sa ma execute pentru ca la un eveniment de la Campina i-am spus ca e un dictator betiv".

Mircea Sandu: "Lupescu nu a avut nicio treaba"

Mircea Sandu a raspuns si el. Fostul presedinte al FRF sustine ca sanctionarea lui Adrian Teodorescu s-a facut la acea vreme regulamentar.

"Ionut (n.r Ionut Lupescu) nu a avut nicio treaba cu cazul lui Teodorescu. El a fost declarat persoana non-grata in AG si tot acolo i s-a ridicat sanctiunea, la propunerea lui Marius Stan. Fusese declarat persoana non-grata pentru ca facea lucruri care contravin fair play-ului, eticii din fotbal. Anghelache stie exact despre ce e vorba, el poate sa povesteasca mai multe", a spus Sandu.