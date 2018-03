Burleanu, un nou atac dur: "Lupescu, un milion de euro, cu excursii afara, pentru firma prietenului"

Razvan Burleanu isi continua campania electorala pentru un nou mandat la sefia FRF cu o dezvaluire despre Ionut Lupescu. Presedintele FRF afirma ca actualul sau contracandidat "a sifonat" sume uriase de bani din bugetul Federatiei.

Razvan Burleanu afirma intr-o postare pe blogul personal ca Ionut Lupescu "a sifonat" in perioada in care era director general al FRF peste un milion de euro, bani ajunsi in conturile firmei unui prieten bun - SEG (Sport Evolution Group). Burleanu afirma ca suma totala a fost de un milion de euro, bani cheltuiti pe "servicii de izolare fonica, bauturi alcoolice, servicii de telefonie si esarfe".

Razvan Burleanu acuza ca a descoperit in rapoartele contabile ale FRF faptul ca Lupescu a semnat plati ale FRF de un milion de euro catre Cristi Iancu, prieten al sau si proprietar al SEG (Sport Evolution Group).

Acuzatiile lui Burleanu aduc in discutie plati facute de FRF in 2006, cand, spune acesta, Lupescu a propus in Comitetul Executiv al FRF marirea la 15% a comisioanelor acordate persoanelor fizice sau juridice care aduc surse de finantare catre FRF.

Presedintele FRF afirma: "(...) De fapt, directorul general pregatea terenul pentru o schema fara precedent in istoria Federatiei".

Ionut Lupescu si Cristi Iancu erau buni prieteni din perioada Dinamo, cand unul era jucator, iar celalalt seful marketingului. Atat de buni incat, la o luna dupa sedinta de Comitet Executiv in care marea comisionul, FRF plateste din bugetul propriu, din banii membrilor afiliati, o excursie in Elvetia pentru Lupescu si Iancu. Transport si cazare. (...) biletele de avion dus-intors pentru Zurich ajung la 1.600 euro".

De asemenea, Burleanu afirma ca execursia a fost rezervata prin intermediul virmei Visit SRL, controlata de Mircea Sandu.

Burleanu afirma ca ulteriro activitatile de marketing, sponsorizari si publicitate au fost externalizate de FRF firmei ALRO Consultanta SRL, controlata de Simona Antoaneta Iancu, sotia lui Cristi Iancu. La acel moment, firma ar fi avut 3 angajati, iar printre activitatile declarate nu se aflau si cele de marketing/publicitate.

Potrivit cifrelor prezentate de Burleanu, firma ARLO Consultanta SERL si-a inzecit veniturile intr-un singur an, ajungand ulterior la cifre de afaceri record.

Dupa venirea lui Burleanu la FRF, rapoartele de colaborare cu ALRO Consultanta au fost incheiate, cifra de afaceri a firmei scanzand dramatic.

In final, Burleanu afirma ca "Lupescu vrea sa transforme la loc Federatia Romana de Fotbal in Federatia Romana de Comisioane" si noteaza ca actualul sau contracandidat a fost insotit la lansadea candidaturii de Cristi Iancu, despre care a spus: "Ei (n.r SEG) sunt poate cei mai profesionisti de pe piata".