Si-a anuntat retragerea? Messi a facut anuntul inainte de Campionatul Mondial: "Se cere asta!"

Leo Messi lasa de inteles ca ar putea renunta la echipa nationala.

Ajuns la 30 de ani, Messi vede Campionatul Mondial din Rusia din aceasta vara drept ultima sansa a generatiei sale de a castiga Cupa Mondiala. In cazul in care Argentina nu va triumfa in Rusia, Messi este pregatit sa renunte la echipa nationala, alaturi de toti colegii sai.

"Am plans de multe ori dupa astfel de meciuri, dupa finale pierdute, pentru ceea ce insemnau si pentru ca nu puteam transforma in realitate visul unei tari. Cele trei finale (n.red. una de Cupa Mondiala si doua de Copa America) au fost niste lovituri dure. Faptul ca am ajuns in trei finale nu ne-a ajutat deloc. Din pacate, depindem de rezultate. Simtim ca daca nu vom fi campioni acum, nu vom mai avea o alta sansa. Imi imaginez fiind in acel meci (n.red. finala), sa-l castig si sa pot ridica cupa deasupra capului. Este un vis pe care mereu l-am avut si care devine tot mai puternic la fiecare Cupa Mondiala.

Vreau sa spun oamenilor ca speram sa fie o Cupa Mondiala grozava, ca dorinta mea este aceeasi ca a lor si ca vom putea trai ceva similar cu experienta de neuitat din 2014. Ridicarea trofeului este visul tuturor. Dar simtim ca, daca nu castigam Cupa Mondiala in Rusia, singura cale va fi sa renuntam la echipa nationala. Se va cere ca tot grupul de jucatori sa plece de la nationala", a declarat Messi pentru AmericaTV.

Leo Messi a castigat tot ce se putea castiga in plan individual si la nivel de echipa de club, insa nu a castigat niciun trofeu cu nationala de seniori de Argentinei. Messi a fost campion mondial cu Argentina la Campionatul Mondial Under 20 si a obtinut aurul olimpic in 2006.