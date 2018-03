CFR Cluj accepta arbitri straini la returul cu Steaua, dupa scandalul provocat de Hategan, dar pune o conditie!

Ovidiu Hategan a iscat discutii aprinse la derbyul de aseara, CFR 1-1 Steaua. Arbitrul partidei a acordat un penalty gazdelor, le-a refuzat un altul mai clar, dar i-a si eliminat pe Peteleu si Pintilii.

CFR Cluj a fost acuzata de a fost favorizata de Ovidiu Hategan. "Se stiu de multa vreme, sunt prieteni de ani multi, de cand luau titluri", a acuzat Gigi Becali, patronul Stelei, IN DIRECT la PRO X.

Iuliu Muresan, presedintele lui CFR Cluj, a reactionat in aceasta dimineata. El a afirmat ca echipa din Gruia va accepta arbitri straini la retur. Cu o conditie insa: ca acestia sa vina din TOP 5 campionate ale Europei.

"La Adunarea Generala a LPF s-a solicitat pozitia participantilor in privinta arbitrilor strain. Am fost intrebati daca vrem straini sau romani. Noi am vrut romani, dar apoi, cand am vazut declaratiile tendentioase la adresa noastra, am revenit si am trimis o adresa prin care ceream straini, dar din primele cinci campionate.



De atunci nu am primit niciun raspuns. Pentru retur avem aceeasi politica. Suntem de acord cu strainii, dar sa fie din primele cinci campionate. Ni s-au propus din Israel, Bulgaria si Serbia. Nu, noi vrem arbitri care sa fie sigur peste ai nostri", a spus Iuliu Muresan la Digi.

Ulterior, presedintele CFR-ului a spus ca Hategan a dezavantajat si echipa din Gruia.

"A fost penalty clar facut de Pintilii la Peteleu. Iar inainte de al doilea galben incasat de Peteleu a fost un hent clar facut de Alibec. Trebuia oprit jocul si acordata lovitura libera pentru noi. Daca se oprea jocul, nu mai lua rosu", a adaugat acesta.