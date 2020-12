Zidane, impresionat de forma prin care trece atacantul lui Real Madrid: "Este clar, Benzema este cel mai bun atacant francez din toate timpurile!"

Karim Benzema traverseaza una dintre cele mai bune perioade din cariera sa.

Varful a inscris o dubla in victoria madrilenilor in fata lui Bilbao, scor 3-1. Dupa meci, Zidane a fost impresionat de performanta jucatorului sau si nu a ezitat sa il laude.

"Pentru mine este cel mai bun atacant francez din toate timpurile. El asta arata si joaca la Real Madrid de mult timp. Are peste 500 de meciuri si a marcat goluri. Palmaresul sau vorbeste de la sine. Pentru mine, el este cel mai bun", a spus Zidane.

Dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo din 2018, francezul a fost cel mai bun marcator al echipie, iar Zidane a scos in evidenta acest lucru.

"Este un jucator mai bun acum. El nu este un numar 9. Nu se gandeste doar la goluri si de aceea il iubesc", a declarat antrenorul francez.

Real Madrid s-a impus in fata lui Bilbao cu 3-1 si este pe locul 3 in clasament cu 26 de puncte, fiind la egalitate cu liderul Real Sociedad. In acest sezon de La Liga, Benzema a marcat de 6 ori in 11 meciuri.