Cifre din alta GALAXIE! Benzema mai are nevoie doar de 10 meciuri pentru a intra istoria lui Real Madrid

Atacantul francez a devenit deja o legenda a clubului din capitala Spaniei.

Karim Benzema a jucat deja in 517 partide pentru madrileni si mai are nevoie doar de 10 meciuri pentru a depasi recordul jucatorului strain cu cele mai maulte meciuri pentru "Los Blancos". Pentru moment, Roberto Carlos detine acest record, iar francezul il poate depasi in acest sezon.

Benzema a marcat golul cu numarul 250 pentru Real Madrid, impotriva lui Levante, iar in ultimele doua sezone a fost unul dintre cei mai buni oameni de la echipa.

In sezonul 2018-2019 a inscris 30 de goluri acesta fiind al doilea cel mai bun sezon al sau dupa cel din 2011-2012 cand a inscris 32 de goluri. Anul trecut a castigat 27 de meciuri din 48 si i-a adus titlul lui Real Madrid. De fapt, el a ratat doar 5 jocuri in ultimele doua sezone din cauza accidentarilor sau a rotatiei jucatorilor.

Desi Marcelo a avut un avantaj clar de a deveni jucatorul strain cu cele mai multe meciuri pentru Real Madrid. Brazilianul a pierdut postul de titular in ultimele doua sezoane. Daca va juca in continuare meci de meci, Benzema va depasi recordul in meciul contra lui Alaves in ultimul weekend din noiembrie. Chiar daca locul lui a fost luat de Ferland Mendy, Marcelo a strans pana acum 510 meciuri pentru echipa spaniola.

Jucatorul cu cele mai multe meciuri din istorie pentru "Los Blancos" este Raul Gonzalez cu 714 meciuri. Actualul capitan al echipei, Sergio Ramos, este pe locul 4 cu 654 de meciuri.