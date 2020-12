Karim Benzema a mai scris o PAGINA DE ISTORIE la Real Madrid! Francezul a doborat un record IMPRESIONANT in victoria cu rivala Atletico

Atacantul de 32 de ani al lui Real Madrid nu a reusit sa marcheze in derby aseara, insa a doborat un record impresionant.

Benzema a devenit jucatorul strain cu cele mai multe meciuri la Real Madrid, reusind sa il depaseasca pe brazilianul Roberto Carlos.

Benzema a jucat al 528-lea meci pentru madrileni, club la care a inscris nu mai putin de 257 de goluri.

In iulie 2009, Real le platea francezilor de la Olympique Lyon 35 de milioane de euro pentru Karim Benzema.

De atunci, atacantul a reusit sa castige de patru ori Champions League, de trei ori titlul in Spania, doua Cupe si trei Super Cupe ale Spaniei, trei Supercupe ale Europei si patru trofee la Campionatul Mondial al Cluburilor.

???????????????? @Benzema made his 5⃣2⃣8⃣th appearance as a madridista and moves ahead of @Oficial_RC3 (527) as the foreign player with the most appearances in club history!#RealFootball | #HalaMadrid pic.twitter.com/8KonwriyoP