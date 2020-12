Urmarim si comentam impreuna meciurile din cele mai tari campionate din Europa pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Min. 13: Raul Garcia este eliminat dupa doua cartonase galbene in 5 minute!

Echipele trimise in teren de cei doi antrenori:

Real Madrid incearca sa obtina a treia victorie consecutiva in La Liga dupa ce a castigat in deplasare la Sevilla, scor 1-0, respectiv pe teren propriu in fata marilor rivali de la Atletico, scor 2-0.

In cazul unei victorii jucatorii lui Zidane ar egala la puncte liderul Real Sociedad si echipa de pe locul 2, Atletico Madrid, care ar avea insa doua meciuri mai putin fata de 'galactici'.

Pentru aceasta partida Zidane nu se va putea baza pe Casemiro, suspendat din cauza cumului de cartonase galbene, dar nici pe Mariano Diaz, Eden Hazard, Luca Jovic si Martin Odegaard, accidentati.

De partea cealalta, Athletic Bilbao vine dupa 3 meciuri consecutive fara victorie in campionat, perioada in care a inregstrat doua egaluri si o infrangere.

Echipa antrenata de Gaizka Garitano se afla doar pe pozitia a 13-a, insa, in cazul unei victorii, bascii ar urca pana pe pozitia a 9-a a clasamentului, egaland la puncte pe Barcelona dar avand si doua meciuri in plus.

Spre deosebire de Zidane, Garitano se va putea baza pe aproape tot lotul pentru acest meci, singura absenta fiind Nolaskoain din cazua unor probleme musculare.