Xavi, noi detalii despre situația lui Ansu Fati! Ce se întâmplă cu accidentările la FC Barcelona

Noul 'decar' al catalanilor a avut mult ghinion în ultimii doi ani din cauza accidentărilor, fiind mai mult indisponibil. Ansu Fati revenise pe teren în ianuarie 2022 după accidentarea suferită în noiembrie 2021, însă a acuzat noi probleme medicale, iar asta l-a ținut din nou departe de teren.

Tânărul jucător de perspectivă a decis să nu se opereze, în ciuda faptului că medicii clubului îi recomandaseră intervenția chirurgicală, iar la patru luni de la accidentare, pare că revenirea sa pe teren este extrem de aproape. Presa din Spania informează că în cursul săptămânii viitoare, Fati ar putea bifa primele sale minute de joc după o pauză de peste 80 de zile.

Xavi, noi detalii despre situația lui Ansu Fati



Xavi Hernandez a vorbit la conferința de presă premergătoare meciului cu Levante despre situația jucătorului care a 'moștenit' tricoul cu numărul 10 de la legendarul Leo Messi. Fati ar putea intra în lot pentru returul cu Eintracht Frankfurt, de pe Camp Nou, însă revenirea sa ar putea fi una prematură, iar tehnicianul nu ar fi dispus să îl forțeze.

„Ansu este un jucător diferențial și suntem extrem de atenți la el. Am rămas să îi urmăresc antrenamentul. El spune că nu simte dureri și se întoarce treptat cu grupul. Îl văd că este bine și senzațiile în cazul său sunt bune. Sper să revină pe lista de jucători convocați cât mai repede”, a declarat Xavi citat de Mundo Deportivo.

60 de milioane de euro conform Transfermarkt este cota lui Ansu Fati.

5 goluri și un assist a bifat jucătorul în 10 meciuri pe care le-a jucat în acest sezon.

4 accidentări a suferit tânărul fotbalist doar în acest sezon.

Tehnicianul a vorbit și despre accidentările lui Memphis Depay și Sergino Dest, care ar putea reveni pentru returul cu Eintracht, dar și despre situația lui Gerard Pique, scos de pe teren în prima repriză a meciului de la Frankfurt.

„Incercăm să îi pregătim pentru a fi gata pentru meciul de joi (n.r. Memphis și Dest). Nu vrem să recidiveze în accidentări. Se antrenează separat și vedm în funcție de cum se simt. Sunt implicați total, trebuie uneori să le pui frână. Sperăm să îi recuperăm pentru meciul de joi.

Pique nu are o leziune clară, are multe dureri. Are dureri de mai bine de o lună și jumătate. La meciul din Europa League a spus că e de ajuns pentru că nu putea mai mult. Vom vedea joi. Este un cumul al mai multor factori. Sperăm că îl putem folosi joi”, a adăugat antrenorul.