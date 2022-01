Ansu Fati s-a accidentat din nou, dar refuză se se opereze! Când ar putea reveni pe teren jucătorul Barcelonei

Tânărul atacant al lui FC Barcelona, Ansu Fati, care joi a ieşit de pe teren în meciul din Cupa Regelui, contra celor de la Athletic Bilbao, accidentat la coapsă, nu se va opera, ci a ales să urmeze un tratament medical care nu presupune intervenţie chirurgicală, a anunţat marţi clubul catalan.

Fati "va urma un plan conservator de recuperare" pentru leziunea sa la tendonul proximal al ischiogambierului stâng", a indicat Barcelona într-un comunicat. "Momentul revenirii lui va depinde de recuperarea sa", a adăugat clubul, fără a preciza durata indisponibilităţii jucătorului, care potrivit estimărilor ar putea ajunge la două luni.

"Din păcate, trebuie să trăiesc cea mai proastă etapă pentru un fotbalist, dar nu voi capitula. Vă mulţumesc tuturor pentru mesajele voastre de sprijin şi afecţiune", a spus internaţionalul spaniol în vârstă de 19 ani pe contul său de Twitter, înainte de a scrie cu majuscule "Never give up" ("Nu renunţa niciodată").

Fati s-a accidentat la coapsă şi a părăsit terenul în lacrimi în minutul 96 al meciului cu Athletic Bilbao (2-3, după prelungiri), din optimile Cupei Spaniei la fotbal.

Ansu Fati a intrat pe teren în minutul 61 şi s-a accidentat în prelungiri, în timp ce făcea presing la un adversar.

Internaţionalul spaniol de 19 ani a suferit o accidentare gravă la genunchiul drept în noiembrie 2020, care l-a scos de pe teren circa un an, iar în noiembrie 2021 a suferit o leziune la coapsă, într-un meci cu Celta Vigo, înainte de a contracta Covid-19 la începutul lunii ianuarie. El a revenit pe 12 ianuarie la semifinala cu Real Madrid (2-3) din Supercupa Spaniei, în care a jucat 55 minute şi a marcat un gol.

¡Por desgracia me está tocando vivir la peor parte del fútbol, pero nunca me rendiré! ¡Muchas gracias por vuestros mensajes de apoyo y cariño!

NEVER GIVE UP???????? pic.twitter.com/BHh9xR7g73