Xabi Alonso și-a exprimat dezamăgirea după ce Barcelona a învins-o pe Real Madrid cu 3-2, în finala Supercupei Spaniei din Arabia Saudită. Tehnicianul madrilenilor a ratat ocazia să câștige primul său trofeu alături de „Los Blancos”.

Xabi Alonso, dezamăgit după Barcelona - Real Madrid 3-2

Alonso a acuzat ghinionul pentru elevii săi, referindu-se în special la golul de 3-2 marcat de Raphinha, în minutul 73, din cădere și în urma devierii lui Raul Asencio.

„Doare orice s-ar întâmpla, a fost un meci strâns, foarte competitiv, palpitant. Rămâi cu sentimentul că am avut două ocazii foarte clare pe final, am fost aproape de egalare și, în final, felicităm Barça.

S-au întâmplat multe în ultimele 15 minute ale primei reprize, am controlat bine jocul fără minge și am avut cele mai clare două ocazii. Am primit primul gol, dar echipa a dat dovadă de caracter, am intrat la pauză la egalitate, 2-2, iar a doua repriză a fost competitivă, strânsă. Au avut noroc cu acel gol și am încercat să egalăm, dar nu a fost posibil.

Alonso: „Golul lui Vinicius a fost extraordinar”

Golul lui Vinicius a fost extraordinar, pagubele pe care le-a făcut ca aripă, la fel. Echipa a muncit din greu, am dat totul, dar nu a fost menit să fie astăzi.

Ei bine, trebuie să întoarcem pagina cât mai repede posibil, e un joc, e o competiție...trebuie să privim înainte, să încercăm să-i aducem pe oameni înapoi, să ne recuperăm moralul și să mergem mai departe”, a declarat Xabi Alonso, la finalul „El Clasico” din Supercupa Spaniei, citat de Marca.

Barcelona, supercampioana Spaniei pentru a doua oară consecutiv

FC Barcelona a cucerit duminică seara, la Jeddah, Supercupa Spaniei, după ce și-a învins în finală, scor 3-2, rivala Real Madrid.

Au marcat Raphinha (36' și 73') și Lewandowski (45 + 4') pentru învingători. Pentru învinși au punctat Vinicius (45 + 2') și Gonzalo Garcia (45 + 6'). Catalanii au câștigat pentru a 16-a oară trofeul, respectiv pentru al doilea an consecutiv.

