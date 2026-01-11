Barcelona a câștigat Supercupa Spaniei, după o finală spectaculoasă cu Real Madrid, scor 3-2, disputată la Jeddah, iar tehnicianul german a ajuns la un bilanț incredibil: opt finale disputate, opt trofee câștigate.



Raphinha a deschis scorul după o acțiune lucrată, cu un șut plasat care nu i-a dat șanse lui Courtois. Finalul primei reprize a fost nebun.



Vini Jr a egalat după o acțiune individuală, Lewandowski a readus-o pe Barça în avantaj, iar Real a egalat din nou în prelungiri, după o fază fixă.



După pauză, momentul decisiv a venit din nou de la Raphinha, care a marcat golul victoriei cu un șut deviat care l-a surprins pe Courtois.



Hansi Flick nu a pierdut niciodată o finală în cariera sa de antrenor



Pentru Hansi Flick, succesul are o semnificație specială. Germanul nu a pierdut nicio finală ca antrenor și a ajuns la patru trofee câștigate cu Barcelona, în doar un an și jumătate. Mai mult, toate cele trei finale câștigate de Flick la Barca au fost împotriva marii rivale Real Madrid.



Cinci trofee au venit cu Bayern München, în sezonul 2019/2020, baza sextuplului istoric, iar trei au fost obținute cu Barcelona, toate în dueluri directe cu Real Madrid.



Lista completă:



DFB-Pokal 2019/20

Bayern München 4-2 Bayer Leverkusen (4 iulie 2020)

UEFA Champions League 2019/20

Bayern München 1-0 PSG (23 august 2020)

UEFA Super Cup 2020

Bayern München 2-1 (după prelungiri) Sevilla (24 septembrie 2020)

DFL-Supercup (Supercupa Germaniei) 2020

Bayern München 3-2 Borussia Dortmund (30 septembrie 2020)

FIFA Club World Cup 2020 (disputată în 2021)

Bayern München 1-0 Tigres UANL (11 februarie 2021)

Supercopa de España 2025

Barcelona 5-2 Real Madrid (12 ianuarie 2025)

Copa del Rey 2024/25

Barcelona 3-2 (după prelungiri) Real Madrid (26 aprilie 2025)

Supercopa de España 2026