Vinicius junior (25 de ani) dă impresia, din ce în ce mai mult, că a devenit genul de star care se crede mai mare decât echipa!

În victoria Realului cu Barcelona, scor 2-1, brazilianul s-a remarcat numai din motive de nedorit. Pentru că, în momentul schimbării, a avut o reacție șocantă, după cum Sport.ro a arătat aici. Apoi, a intrat într-un conflict și cu Lamine Yamal.

Firește, cu astfel de ieșiri nervoase, Vinicius a „reușit“ să ia atenția de la rezultatul înregistrat pe teren. Pentru că, în ultimele 24 de ore, s-a vorbit foarte mult despre supărările unui jucător, care ar fi trebuit să se remarce altfel într-o partidă de acest nivel.

Vinicius și-a cerut scuze printre rânduri

Simițind și el, probabil, că și-a dat un „autogol“ urât de tot, Vinicius a venit, astăzi, cu o postare pe rețelele de socializare, într-o tentativă de „a mai drege busuiocul“.

„Am un mesaj pentru toți fanii madrileni. Mai ales pentru cei care au venit pe stadion și ne-au susținut cu pasiune. Așa e un El Clasico: se întâmplă multe lucruri, atât pe teren, cât și în afara lui. Încercăm să păstrăm un echilibru, dar nu e mereu posibil. N-am vrut să jignim pe nimeni, nici pe fani, nici pe jucătorii mai tineri. Știm că, atunci când pășim pe gazon, trebuie să respectăm ce avem de făcut. Asta am încercat și în El Clasico. Hala Madrid!“, a scris Vinicius, în speranța că mesajul său va mai detensiona atmosfera din cadrul lotului.

