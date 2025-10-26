GALERIE FOTO Verdictul specialistului după faza controversată din Real Madrid - Barcelona

Verdictul specialistului după faza controversată din Real Madrid - Barcelona
Meciul dintre Real Madrid și Barcelona a început cu o fază controversată.

În minutul doi, centralul partidei a dictat o lovitură de la 11 metri după o fază în care au fost implicați Vinicius și Lamine Yamal.

După ce a luat decizia de a acorda penalty pentru Real Madrid, Cesar Soto Grado s-a răzgândit după ce a consultat arbitrajul video și a dictat fault în atac.

Verdictul specialistului după faza controversată din Real Madrid - Barcelona

Alfonso Pérez Burrull (60 de ani), fost arbitru în La Liga, s-a pronunțat cu privire la faza controversată din debutul partidei de pe ”Santiago Bernabeu”. Acesta crede că centralul trebuia să-și mențină decizia, și anume penalty pentru Real Madrid.

”Este o fază care se pretează la multe evaluări. Cred că jucătorul Barcelonei a fost nesăbuit și l-a împiedicat pe Vinicius să finalizeze. 

În timp ce piciorul său se mișcă pentru a șuta, apare piciorul lui Yamal în calea sa. Este o fază foarte frumoasă pentru a începe un meci Real Madrid -Barcelona”, a transmis fostul arbitru, citat de Marca.

Real Madrid și Barcelona, înainte de această partidă 

Real Madrid vine după victoria cu 1-0 în fața lui Juventus, din Champions League, iar madrilenii se află pe primul loc în La Liga înainte confruntării cu rivala catalană.

Trupa lui Xabi Alonso are 24 de puncte în nouă meciuri jucate și a obținut o victorie chinuită cu Getafe în etapa trecută, scor 1-0.

De cealaltă parte, și Barcelona s-a chinuit în runda trecută, după ce a învins-o la ultima fază pe Girona, scor 2-1 și se află pe poziția secundă în La Liga, la două puncte de „Los Blancos”.

Real Madrid – Barcelona 2-1: victoria imensă a „galacticilor“ pune o distanță mare între ei și rivalele la titlu
Cine a câștigat derby-ul Olteniei din Liga Florilor, SCM Universitatea Craiova - SCM Râmnicu Vâlcea
Reacție categorică după Real Madrid - Barcelona 2-1: ”A fost inexistent! Ceva se întâmplă cu el”
Everton - Tottenham 0-2, ACUM, pe VOYO. Dublă Van de Ven!
Blănuță, de nerecunoscut în Ucraina: coșmarul de la Dinamo Kiev, fără sfârșit!
FCSB - UTA Arad, de la 20:30 ECHIPELE DE START | Surprize mari în defensiva campioanei
"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1

Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: ”Așa se întâmplă cu multe transferuri”

Dennis Man, victorie uriașă contra liderului! PSV a câștigat derby-ul cu Feyenoord după un hat-trick de excepție

Conte, dezlănțuit și la interviuri: cum a numit Interul lui Chivu și ce a spus despre Lautaro, care l-a insultat

Inter Milano, mesaj în italiană pentru Cristi Chivu la o zi după înfrângerea cu Napoli

Real Madrid – Barcelona 2-1: victoria imensă a „galacticilor“ pune o distanță mare între ei și rivalele la titlu



FCSB - UTA Arad, de la 20:30 ECHIPELE DE START | Surprize mari în defensiva campioanei
Reacție categorică după Real Madrid - Barcelona 2-1: ”A fost inexistent! Ceva se întâmplă cu el”
Gigi Becali s-a răzgândit! Decizia luată înainte de FCSB - UTA Arad
Scandal după El Clasico între Vinicius și Lamine Yamal: "Ne vedem afară!"
Everton - Tottenham 0-2, ACUM, pe VOYO. Dublă Van de Ven!
