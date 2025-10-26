În minutul doi, centralul partidei a dictat o lovitură de la 11 metri după o fază în care au fost implicați Vinicius și Lamine Yamal.



După ce a luat decizia de a acorda penalty pentru Real Madrid, Cesar Soto Grado s-a răzgândit după ce a consultat arbitrajul video și a dictat fault în atac.



Verdictul specialistului după faza controversată din Real Madrid - Barcelona



Alfonso Pérez Burrull (60 de ani), fost arbitru în La Liga, s-a pronunțat cu privire la faza controversată din debutul partidei de pe ”Santiago Bernabeu”. Acesta crede că centralul trebuia să-și mențină decizia, și anume penalty pentru Real Madrid.



”Este o fază care se pretează la multe evaluări. Cred că jucătorul Barcelonei a fost nesăbuit și l-a împiedicat pe Vinicius să finalizeze.



În timp ce piciorul său se mișcă pentru a șuta, apare piciorul lui Yamal în calea sa. Este o fază foarte frumoasă pentru a începe un meci Real Madrid -Barcelona”, a transmis fostul arbitru, citat de Marca.

