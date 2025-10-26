Real Madrid a câștigat primul El Clasico din noul sezon, scor 2-1, iar rezultatul obținut de trupa pregătită de Xabi Alonso o face deja mare favorită la titlu, după cum Sport.ro a arătat aici.

Un meci spectaculos, jucat într-o atmosferă electrizantă, a fost marcat și de destule momente tensionate. De altfel, catalanii au încheiat partida în zece oameni, după eliminarea lui Pedri (90+9). Iar imediat după fluierul final a avut loc un conflict între jucătorii celor două formații. Mai mult decât atât, Vinicius, nervos încă din momentul schimbării, în minutul 72, a avut un conflict cu Lamine Yamal. Cu precizarea că starul catalanilor a fost făcut praf pentru prestația sa, după cum Sport.ro a scris aici.

Vinicius a râs de Lamine Yamal: „Ai dat numai pase înapoi!“

Înfrângerea Barcelonei poate fi pusă, parțial, și pe seama faptului că decarul ei a dezamăgit crunt. De fapt, prestația puștiului de 18 ani a fost atât de slabă, încât până și Vinicius a râs de Lamine Yamal!

Potrivit Mundo Deportivo, după sfârșitul jocului, Vinicius s-a luat de vedeta formației blau-grana și i-a transmis: „Numai pase înapoi! Ai dat numai pase înapoi!“. Conflictul a continuat și când cei doi „cocoși“ au părăsit gazonul. Mai ales că Vinicius n-a făcut niciun pas înapoi! Din contră! Mulțumit de victoria Realului, a mai făcut un gest ostentativ în direcția lui Lamine Yamal: „Zi ceva acum!“.

