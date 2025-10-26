Scorul final a fost stabilit încă din prima parte a jocului. Kylian Mbappe a fost cel care a deschis scorul în ”El Clasico”, după care Fermin Lopez a restabilit egalitatea.



Jude Bellingham a dat lovitura în minutul 43 și a adus trei puncte uriașe pentru Real Madrid, care s-a distanțat în clasament.



Gică Craioveanu, fostul atacant de la Real Sociedad, Villarreal și Getafe a analizat partida și s-a arătat dezamăgit de prestația lui Lamine Yamal (18 ani).



Gică Craioveanu: ”Yamal a fost inexistent”



Starul Barcelonei nu a avut realizări notabile, deși a fost în lumina reflectoarelor înainte de această partidă pentru o declarație controversată dată la conferința de presă.



”A fost inexistent, inexistent. Ceva se întâmplă cu copilul ăsta. A avut o singură pasă superbă, cea la Ferran (n.r. - Torres)”, a spus Gică Craioveanu, la Digi Sport.



În urma acestui rezultat, Real Madrid a rămas pe primul loc, cu 27 de puncte, la cinci distanță de rivala Barcelona, care ocupă locul doi.



În următoarea rundă, Real Madrid va juca tot pe teren propriu cu Valencia, în timp ce Barcelona va primi vizita lui Elche.

