Xabi Alonso a luat parte la conferința de presă premergătoare meciului cu Barcelona și a mărturisit că așteaptă o atmosferă incendiară pe Santiago Bernabeu.

Xabi Alonso, întrebat despre declarațiile lui Lamine Yamal: ”Asta ne motivează cel mai mult!”

De altfel, antrenorul formației ”Blanco” a fost întrebat și despre declarațiile malațioase făcute de Lamine Yamal înaintea meciului. Puștiul vedetă de la Barcelona a spus că rivalii catalanilor ”se plâng și fură meci de meci”.

”Este clar că un Clasico este ceva special, este așa de mulți ani. Este primul pentru acest nou proiect și avem nevoie ca stadionul să aibă acea energie a marilor meciuri și ca, la final, să ne putem bucura alături de oamenii noștri.

(n.r. întrebat despre declarațiile făcute de Lamine Yamal) Este un meci suficient de important, are multe ingrediente... și asta este ceea ce ne motivează cel mai mult pentru mâine.

Nu o să intru în asta, sunt multe declarații din partea oamenilor de la Barcelona și nu le pot analiza pe toate. Ceea ce am eu în minte este că va fi un meci intens și disputat. Trebuie să fim pregătiți, să concurăm la cel mai înalt nivel și să avem energia necesară pentru a juca un fotbal de top”, a spus Xabi Alonso la conferința de presă.

Care a fost declarația făcută de Lamine Yamal înaintea meciului

Lamine Yamal deține o echipă în Kings League, competiția de minifotbal fondată de Gerard Pique. Înainte de meciul echipei sale, La Capital, cu Porcinos, tânărul fotbalist al Barcelonei a fost întrebat despre asemănările dintre Porcinos și Real Madrid.

”Sigur că sunt asemănări cu Real Madrid, se plâng și fură meci de meci”, a spus Lamine Yamal.

