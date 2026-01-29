Real Madrid se află într-o situație complicată cu Vinicius Junior. Brazilianul nu a ajuns la un acord pentru prelungirea contractului.

Probleme pentru Real Madrid cu Vinicius

Brazilianul a fost unul dintre cei mai buni jucători din era post-Cristiano Ronaldo pentru „Los Blancos”. Jucătorul de 25 de ani a câștigat două titluri în Liga Campionilor alături de madrileni.

Vinicius s-a alăturat grupării Real Madrid în 2018, de la Flamengo, la vârsta de 18 ani. „Los Blancos” au plătit 45 de milioane de euro pentru extrema stânga. De atunci, a devenit unul dintre cei mai buni fotbaliști de flanc din lume.

În sezonul actual, a jucat 31 de meciuri pentru Real Madrid în toate competițiile. A marcat 7 goluri și a oferit 11 pase decisive. Aceste cifre sunt semnificativ mai mici decât în ​​stagiunile precedente.

Scăderea lui Vinicius

În sezonul trecut, a marcat 22 de goluri și a oferit 19 pase decisive în 58 de meciuri din toate competițiile.

În sezonul 2023/24, a fost un candidat la Balonul de Aur. În doar 39 de meciuri, brazilianul a marcat 24 de goluri, a oferit 11 pase decisive și a ajutat-o ​​pe Real Madrid să câștige al 15-lea titlu în Liga Campionilor.

Până acum, Vinicius Junior a jucat în 354 de meciuri pentru „Los Blancos” și a marcat 113 de goluri. De aceea el a fost vedeta clubului înainte de sosirea lui Kylian Mbappe.

Vinicius, tot mai aproape de plecarea de la Real Madrid

Contractul brazilianului va expira în 2027, iar Real Madrid încearcă cu disperare să-i reînnoiască angajamentul.

Potrivit publicației INA, citată de Transfer News Live, Vinicius Junior a trimis recent un avertisment conducerii clubului Real Madrid. Jucătorul de 25 de ani le-a spus celor de la Real Madrid să ia o decizie rapid cu privire la viitorul său.

Dacă nu se vor înțelege asupra unui nou contract, Vinicius este gata să părăsească Realul vara viitoare. El vrea să-și rezolve situația contractuală până în aprilie.

Așadar, Florentino Perez trebuie acum să acționeze rapid. Altfel, greii europeni, alături de cluburile din Liga Pro Saudită, pot profita de situația lui Vinicius Junior.

