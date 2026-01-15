Spaniolii condamnă scandările rasiste la adresa lui Vinicius: ”Suntem alături de tine”

Liga spaniolă de fotbal a condamnat, joi, insultele rasiste la adresa lui Vinicius la înfrângerea echpei Real Madrid, scor 3-2, cu Albacete, miercuri, în optimile de finală ale Cupei Spaniei.

„LaLiga condamnă toate abuzurile rasiste. Pe teren şi în afara lui, nu există loc pentru ură”, a scris Liga pe reţelele de socializare, însoţită de sloganul „LaLiga. Puterea fotbalului nostru împotriva rasismului”.  „Vinicius, LaLiga este alături de tine”, a scris LaLiga.

Într-un videoclip distribuit de publicaţii precum AS, un grup de suporteri ai echipei Albacete, adunaţi lângă stadionul Carlos Belmonte înainte de meci, poate fi văzut scandând insulte rasiste la adresa atacantului lui Real Madrid. După victoria echipei Albacete, unii fani au aruncat cu o coajă de banană în direcţia jucătorului. 

Thibaut Courtois şi-a exprimat indignarea miercuri seară faţă de acest incident: „Opriţi rasismul! Este ruşinos”.

Nu este prima dată când Vinicius este victima unui astfel de comportament în Spania. În mai 2025, cinci suporteri ai echipei Valladolid au fost condamnaţi la un an de închisoare după ce l-au insultat pe jucător în decembrie 2022. La Liga a descris-o la acea vreme drept „o sentinţă istorică”.

O lună mai târziu, patru membri ai grupării ultra Frente Atlético, care atârnaseră o efigie purtând tricoul lui Vinicius în ianuarie 2023 înaintea unui derby, au fost condamnaţi la pedepse cu închisoarea cuprinse între 14 şi 22 de luni. În cele din urmă, au ajuns la un acord de recunoaştere a vinovăţiei, transformând aceste pedepse în amenzi.

