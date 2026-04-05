Surpriză! După ce a încercat cu Saliba și Konate, Real Madrid și-a fixat o nouă țintă pentru postul de fundaș

Surpriză! După ce a încercat cu Saliba și Konate, Real Madrid și-a fixat o nouă țintă pentru postul de fundaș La Liga Starul de 130.000.000€ pe care-l vrea Real Madrid: când s-ar face transferul
Galacticii sunt pe primul loc în clasamentul din La Liga cu 69 de puncte.

Echipa pregătită de Alvaro Arbeloa se situează la șapte lungimi în spatele liderului FC Barcelona (76p) cu 22 de victorii, trei rezultate de egalitate și cinci înfrângeri înregistrate după 30 de etape desfășurate în primul eșalon al Spaniei.

În ultima etapă, Real Madrid a pierdut în deplasare cu Mallorca, scor 1-2, iar cum orice punct contează în bătălia cu FC Barcelona, galacticii s-ar putea să fi pierdut și lupta la titlu, chiar dacă mai sunt opt etape.

Surpriză! După ce a încercat cu Saliba și Konate, Real Madrid și-a fixat o nouă țintă pentru postul de fundaș

Real Madrid are nevoie de un jucător în axul compartimentului defensiv și a pus ochii pe doi fotbaliști din Premier League: Ibrahima Konate de la Liverpool, cotat la 50 de milioane de euro, și William Saliba de la Arsenal, cotat la 90 de milioane de euro.

Transfer News Live, citând Defensa Central, susține însă că Real Madrid a renunțat la ideea de a transfera unul dintre cei doi jucători de la Arsenal, respectiv Liverpool, fiindcă a găsit o nouă țintă, tot în eșalonul de elită al Angliei.

E vorba despre Maxence Lacroix, internaționalul cu două apariții la prima reprezentativă a Franței, care este legitimat la Crystal Palace din august 2024 și care mai are contract cu clubul londonez până în 2029.

Cotat la 40 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Lacroix și-a trecut în cont în actuala stagiune 28 de meciuri în Premier League (un gol, două assist-uri), nouă în Conference League (două goluri), unul în Supercupa Angliei, trei în Carabao Cup și două în preliminariile UECL.

Cifrele lui Lacroix

  • VfL Wolfsburg: 130 meciuri jucate, 7 goluri înscrise, 2 pase decisive
  • Crystal Palace: 86 meciuri jucate, 4 goluri înscrise, 3 pase decisive
  • FC Sochaux-Montbeliard: 28 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

Cum arată clasamentul în La Liga

SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
Conferință de presă inedită cu Bogdan Andone după FC Argeș - Dinamo: ”Toți, mai puțin noi”
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Mircea Lucescu, în comă indusă! Mihai Stoichiță a venit de urgență la Universitar: ”Te doare!”



După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
A refuzat prelungirea contractului și așteaptă telefon de la Liverpool: ”Forțează transferul”
Liverpool i-a găsit înlocuitor lui Joel Matip! "35 de milioane de euro"
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
stirileprotv Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

