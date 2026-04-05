Echipa pregătită de Alvaro Arbeloa se situează la șapte lungimi în spatele liderului FC Barcelona (76p) cu 22 de victorii, trei rezultate de egalitate și cinci înfrângeri înregistrate după 30 de etape desfășurate în primul eșalon al Spaniei.

În ultima etapă, Real Madrid a pierdut în deplasare cu Mallorca, scor 1-2, iar cum orice punct contează în bătălia cu FC Barcelona, galacticii s-ar putea să fi pierdut și lupta la titlu, chiar dacă mai sunt opt etape.

Surpriză! După ce a încercat cu Saliba și Konate, Real Madrid și-a fixat o nouă țintă pentru postul de fundaș

Real Madrid are nevoie de un jucător în axul compartimentului defensiv și a pus ochii pe doi fotbaliști din Premier League: Ibrahima Konate de la Liverpool, cotat la 50 de milioane de euro, și William Saliba de la Arsenal, cotat la 90 de milioane de euro.

Transfer News Live, citând Defensa Central, susține însă că Real Madrid a renunțat la ideea de a transfera unul dintre cei doi jucători de la Arsenal, respectiv Liverpool, fiindcă a găsit o nouă țintă, tot în eșalonul de elită al Angliei.

E vorba despre Maxence Lacroix, internaționalul cu două apariții la prima reprezentativă a Franței, care este legitimat la Crystal Palace din august 2024 și care mai are contract cu clubul londonez până în 2029.

Cotat la 40 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Lacroix și-a trecut în cont în actuala stagiune 28 de meciuri în Premier League (un gol, două assist-uri), nouă în Conference League (două goluri), unul în Supercupa Angliei, trei în Carabao Cup și două în preliminariile UECL.

